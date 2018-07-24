Adilcevaz’daki tarihi camilerin çehresi değişiyor

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un girişimleri neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü, camilerin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için proje hazırlayarak uygulamaya koydu. İlçe merkezinin girişinde bulunan ve 2016 yılında restorasyon ve çevre düzenlemesine başlanan yaklaşık 500 yıllık Tuğrul Bey Cami ile yakınında bulunan ve 2010 yılında restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan 700 yıllık Ulu Camii’nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin girişi güzel ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Yapılan çevre düzenlemesi kapsamında, cami çevresine monte edilen banklar, daha şimdiden insanlar için oturup dinlenebilecekleri bir alan oluşturmaya başladı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçe girişi ile birlikte tarihi camilerin çok güzel bir görünümüne kavuşacağını ifade ederek, “İlçemiz için büyük önem taşıdığına inandığımız tarihi camilerimizin restorasyonu, peyzaj, mesire alanları, seyir tepesi, güvenlik sistemleri ve ışıklandırma gibi birçok projeyi içerisinde bulunduran çalışmanın nihayet son aşamalarına gelindi. Yeşillendirme ve zemin çalışmalarının ardından seyir terasları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının yer alacağı proje ile ilçemize en güzel sosyal alanlarından bir tanesini daha kazandıracağız. İlçemizin girişinde olan bu güzide mekânlarımızın tarihimiz ile bütünleşmesinin yanı sıra bu proje ile ilçemizin çehresinin değişeceğini düşünüyorum” dedi.