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22 Ağustos 2018 20:07

Ahlat, 1071 kutlamalarına hazır

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yarın başlayacak olan 1071 kutlamaları için son hazırlıklar tamamlandı.

Ahlat, 1071 kutlamalarına hazır

22 Ağustos 2018 20:07


Bu yıl Ahlat’tan başlayacak olan 1071 Malazgirt kutlamalarının heyecanı ilçede yaşanırken, kutlamaların yapılacağı alanda ise çalışmalar tamamlandı.


Kutlama alanında incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, yarın başlayacak olan kutlamalar için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Aslında 2 aydır hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz bir çalışma ortaya bıraktık. İnşallah yarın başlayacak olan Ahlat-Avrasya Kültür buluşması çalışmamızda hayat bulacak. 3 gün boyunca burada Etno Spora dayalı ciddi etkinlikler olacak. Bu etkinlikler atlı okçuluktan karakucak güreşlerine, yağlı güreşlerde dahil Türk milletinin geçmişinde bulunan tüm Ata Sporlarının tamamını burada göreceksiniz. Aynı zamanda 50 şehrimizden gelen el sanatkarlarımız ürünlerini bu alanda sergileyecek. Burası gerçek anlamda bir festival ama Sultan Alparslan’nın otağı 1071’i hatırlatma adına da bin yıl önce ki başkentimiz Ahlat’tan ciddi bir sesle de 26’sında Malazgirt’e geçeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda dirilişimizi yeniden ilan edeceğiz" dedi.


AHLAT’TA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI


Bu yıl ilk kez Ahlat’tan başlayacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanlarda hummalı çalışmalar tamamlandı. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon olan Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Çarho mevkiindeki 400 dönümde Han Otağı’nın (büyük otağ) yanı sıra 30 çadır ve çocuk oyun alanları kurularak sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar oluşturuldu.




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