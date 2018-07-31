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31 Temmuz 2018 13:48

Ahlat, 1071 Malazgirt kutlamalarına hazırlanıyor

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947.

Ahlat, 1071 Malazgirt kutlamalarına hazırlanıyor

31 Temmuz 2018 13:48

yıldönümünün kutlanacağı tören alanını inceledi.


Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25 - 26 Ağustos’ta Ahlat ilçesinde başlayıp Muş’un Malazgirt ilçesinde devam edecek olan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü törenlerinin yapılacağı Ahlat’ın Çarho bölgesindeki tören alanında gezi ve incelemelerde bulundu. İlk olarak tören alanında yapımı devam eden ok atış alanı, Gökbörü cirit alanı, yağlı güreş alanı, çadır ve otopark alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Ustaoğlu, misafirlerin konaklayacağı Ahlat Selçuklu Öğretmenevine geçti.




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