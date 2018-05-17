Ahlat Belediyesinden anlamlı etkinlik

Ahlat Belediyesinin sosyal faaliyetleri kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına ilçede ki engelliler katılırken, Ahlat temalı fotoğraf yarışması oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Ahlat Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla ilçedeki tarihi ve doğal güzellikleri hem gezen hem de fotoğraflayan engelli bireyler oldukça güzel anlar yaşadı. Özellikle Selçuklu Mezarlığında bir birinden güzel fotoğraflar çekildi. Fotoğraf çekme teknikleri hakkında bilgiler alındı. Ardından gün boyu fotoğraf çekimlerine ve gezilerine devam eden engelli bireyler, yapılan yarışmadan son derece memnun olduklarını belirterek Ahlat Belediyesine teşekkür ettiler. Gezi sonunda gazetecilere açıklama yapan Ahlat Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, "Engelliler haftası münasebetiyle Ahlat Belediyesinin organize ettiği program nedeniyle buradayız. Çok mutluyuz. Gerçekten engellilere değer verildiğini hissetmek bizim için çok mutluluk vericidir. Onların mutluluğu da bizim için her şeye değer. Ahlat Belediyesine ve organizasyon şirketine emekleri için çok teşekkür ederiz. Engelli kardeşlerimiz hem fotoğraf çektiler hem de ilçemizde ki tarihi mekanları gezdiler. Çok güzel vakit geçirdik. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen yarışmaya katılan Hatice ise, "20 yaşındayım. Bedensel engelliyim bu nedenle yürüyemiyorum. Bugün Ahlat Belediyesinin düzenlemiş olduğu organizasyonla burada bulunduk. Hepimizin adına teşekkür ediyorum. Güzel bir anı oldu. Bu yarışmayla engelleri aşabileceğimizi bir kez daha anladım ve çok güzel duygular hissettim" dedi.

Program sonunda mutlu ayrılan engelli bireyler bu tür etkinliklerin yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.