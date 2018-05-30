Ahlat Belediyesinden iftar programı

Ahlat Park AVM’de düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Bitlis Milletvekili adayları Cemal Taşar, Vahit Kiler ve Fevzi Taşdemir, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesinde vatandaşlara hitap eden Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, böyle güzel bir iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bir lokma da olsa birlikte paylaşmanın şuuruyla böyle güzel bir şekilde Ramazan-ı Şerifi idrak etmek bizlere nasip oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihi bir fırsat, Alemi İslam’ın namına bugün milletimiz yeniden bir karar ve şuurla bütün mazlum milletlerin, İslam alemi namına hareket eden bir karara gidiyor. Bu karar sizin mazideki tüm ihtişamınızı, saffetinizi yok etmeye çalışan gayri Müslimlerin ittifak ettiği bir alana dönmüşse ey ümmeti Muhammed, tarihi fırsat için biz de Allah için gayret edeceğiz. Batının zulmüne, zalimliğine fırsat vermeyeceğiz. Allah nasip ederse yeniden Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin başkanı olarak seçip, vekillerimizi de çoğunlukla meclise göndereceğiz. Gayretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar vazifemiz bu olacak. Bilin ki bu konuda azmimiz ve inancımız devam edecektir. Hepinize bu yüksek katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

İftar yemeğinin ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duayla birlikte program sona erdi.