Ahlat Belediyesinden iftar yemeği

Ahlat Belediyesi tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bayındırlık ve İskan eski Bakanlarından Zeki Ergezen, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay, İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, muhtarlar, STK temsilcileri, çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı. İftar öncesinde gelen misafirlerini tek tek karşılayan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, daha sonra ise tüm masaları dolaşarak davete katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Yapılan duaların ardından iftar programı sona ererken, kısa bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Böyle iftarlarda halkımızın kaynaşması hayırlara vesiledir. Cenab-ı Hak Ramazan ayımızı da, bayramımızı da, dualarımızı ve kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul etsin. Kadın kollarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza ve davetimize katılan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ve samimi bir ortamda iftarımızı gerçekleştirdik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.