'Ahlat Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı' başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Ahlat Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı' düzenlendi.

Ahlat Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, eski Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin ve Türkiye'nin çeşitli illerinin Tıp Fakültelerinden gelen yaklaşık 80 öğretim üyesi katıldı.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin'in açılış konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Şahin, "Düzenlediğimiz bu toplantıya ülkenin dört bir yanından gelerek teşrif eden sizlere teşekkür ediyorum. Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneğinin amacı hem ortopedi ve travmatoloji alanlarında bilimsel faaliyetlerde bulunan hem de Türk coğrafyasında bilimsel faaliyetleri devam ettiriyor. Bu yıl ki toplantımız için Ahlat'ı seçtik. Niye Ahlat'ı seçtik. Geçen yıl bu vakitler Erzincan Üniversitesi eski Rektörü İlyas Çapoğlu, sekreter Abdulkadir Çoban ve rektör yardımcılarıyla beraber Ahlat'ı ziyaret ettik ve inanılmaz etkilendik. Tabii burası Oğuz Türklerinin Anadolu'ya giriş kapısıdır. Bizde şöyle bir yanlış var bana göre, biz bin yıldır değil 8 bin yıldır bu topraklardayız. Ahlat bu anlamda çok önemli bir yer. Dolayısıyla burayı tanımak, tanıtmak ve yerel yöneticilerin özellikle Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'ın çabalarını görmeniz için buraya geldik. Buraya adım attığımız günden itibaren bizleri asla yalnız bırakmayan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'a çok teşekkür ediyorum. Kemik ve Eklem Cerrahisi olarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı restorasyonunda kullanılmak üzere derneğimiz Ahlat belediye Başkanlığı emrine bir bağışta bulunmaya karar verdi. Bu bağış çekini Başkan A. Mümtaz Çoban'a teslim edeceğiz" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji toplantısının Ahlat'ta düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Değerli dernek başkanımıza, rektörlerimize ve yine Türkiye'nin bir çok üniversitesinden gelen bilim insanlarımıza ilçemize teşrif etmenizden mutluluk duyuyoruz. Burası sizin bin yıl önce ki başkentiniz. Yani Anadolu'ya Türk mührünün, ön sözünün yazıldığı Bizans'tan devraldığımız o günden itibaren hiçbir kesintiye uğramadan Türk toprağı olarak Anadolu'nun tapu senetlerini üstünde taşıyan muhteşem bir alan. Tekrar bu toplantıyı Ahlat'ta düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Nasıl bir kültüre, nasıl bir medeniyete sahip olduğunuzu gezdikçe göreceksiniz"

Ardından bir konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, "Medeniyetler beşiği kadim kent Bitlis'te buram buram tarih kokan Anadolu'nun giriş kapısı, kültür abidesi ve Kubbet-ül İslam olan Ahlat'ımızda sizleri görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Belki şu ana kadar Ahlat'ı duymamıştınız. Belki buraya korkarak geldiniz. Çünkü bunları duyuyoruz, terör bölgesi deniliyor. Kendiniz göreceksiniz terör bölgesi mi huzur bölgesi mi? gezdikçe huzur hissedeceksiniz. Ahlat sokaklarında gezdikçe öyle huzur hissedeceksiniz. Belki de tarihinize kayıtsız kaldığınız için kendinizi suçlu hissedeceksiniz. Nasıl bir kültüre, nasıl bir medeniyete sahip olduğunuzu gezdikçe göreceksiniz. Bu ile geldiğimden beri Ahlat'a başka bir sevdam olduğum zaten hissediliyor. Kubbet-ül İslam Ahlat Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurduk ve şimdi onu aktivite ediyoruz. Şimdi Selçuklu Araştırma Enstitüsü ile ilgili çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Çoban tarafından katılımcılara Ahlat bastonu hediye edildi. Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin ise Başkan Çoban ve Rektörlere Çini hediye etti.

2 oturumda düzenlenen toplantının ikincisi yarın sona erecek. Toplantı, yörenin tarihi doğal ve kültürel güzelliklerini tanımaya fayda sağlayacak sosyal içerikli programla devam edecek.