Ahlat Devlet Hastanesinde başarılı ameliyat

Ahlat’ın Gölgören köyünde yaşayan Vehbi Mutlu, odun kırarken bir anlık dikkatsizlik sonucu yanlışlıkla kolunu kesti. Derin bir kesik ile kolundaki tendon (kiriş), kas ve damarları kesilen Mutlu, yakınları tarafından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede görevli Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Akay ve Anestezi Uzmanı Dr. Zahide Gümüş’ün başarılı müdahalesiyle ameliyata alınan yaralı Vehbi Mutlu; tendon (kiriş), kas ve damarları bir saat süren başarılı ameliyatın sonunda onarılarak kesik kol alçıya alındı. Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olan Vehbi Mutlu’nun alçıları çıkarılıp fizik tedavi gördükten sonra eski sağlığına kavuşacağı bildirildi.

Hastayı başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturan Ahlat Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Akay, yaralının kolunda derin bir kesik ile hastaneye getirildiğini belirterek; “Hastaneye geldiğinde derin bir kesiği vardı. Kolundaki iki tendon (kiriş) kopmuştu ve kas ile damarları kesilmişti. Hastamızı anestezi uzmanımızla birlikte hemen ameliyata aldık. Yaptığımız ameliyatla üçünü de onardık ve hastamızın kolunu alçıya aldık. Yaklaşık 20 gün kadar alçıda kalacak ve ondan sonra fizik tedavisi sonrası hastamız inşallah eski sağlığına kavuşacak” dedi.

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Güneş ise, “Tendon (kiriş) kesiği ameliyatı da hastanemizde ilk defa yapılan ameliyatlardan biridir. Yeni ek hizmet binamızla birlikte bu ve buna benzer ameliyatlarımızı yapmaya çalışacağız. Amacımız ilçe halkına daha kaliteli sağlık hizmeti vermek ve ilçe dışına gitmelerini önlemektir. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başarılı bir ameliyat ile kolu kesilen hastamızı da sağlığına kavuşturan doktorlarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kolu kesilen ve başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan hasta Vehbi Mutlu da, ameliyatını gerçekleştiren doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti. Mutlu; “Köyde spiralle odun keserken spiral elimden kaydı ve çok kötü bir şekilde kolumu kestim. Hemen Ahlat Devlet Hastanesine getirdiler beni. Allah razı olsun başarılı bir ameliyat yaptılar. Kolumdaki derin kesik tedavi edildi ve alçıya alındı. Ameliyatımı gerçekleştiren doktorlarıma, ilgi ve alakalarını esirgemeyen hastane yönetici ve sağlık personellerine teşekkür ediyorum” dedi.