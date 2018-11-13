Ahlat İSDER 179 üniversite öğrencisine burs veriyor

İstanbul'da faaliyet yürüten İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLAT İSDER), üniversite eğitimi alan Ahlatlı öğrencilere burs desteği vermeye devam ediyor.

AHLAT İSDER Başkanı Adnan Ayber, dernek olarak en önemli etkinliklerinden birinin üniversite öğrencilerine burs vermek olduğunu ifade etti. Her yıl burs verdikleri öğrenci sayısını arttırdıklarını ifade eden Ayber, hayırsever işadamlarından ve Ahlatlı hemşerilerinden destek beklediklerini söyledi. Başkan Ayber, “Bilindiği üzere dernek olarak her yıl çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Ancak en önemli etkinliğimiz eğitime destek amaçlı üniversite öğrencilerimize burs vermekteyiz. Bunu yaparken dernek yönetimimizin belirlediği kriterlere uymaktayız. Bu kriterler de önceliklerimiz İstanbul'da ikamet edip, İstanbul dışında okuyan Ahlatlı öğrenciler, Ahlat'da ikamet edip, İstanbul'da okuyan Ahlatlı öğrenciler, Ahlat'da ikamet edip, başka illerde okuyan Ahlatlı öğrenciler, başka illerde oturup, oturduğu il dışında okuyan Ahlatlı öğrencilerdir. Derneğimize müracaat eden öğrencilerin bütün şartları detaylı şekilde incelenip, araştırılıp öyle verilmektedir. Ancak tüm kriterler de “Kız öğrenciler” önceliğimizdir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 173 öğrenciye burs vermiştik. Bu öğrencilerden 39 kişi mezun oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında derneğimize 75 yeni öğrenci müracaat etmiş, burs komitemizin yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 45 yeni öğrenci burs almayı hak etmiştir. Böylece bu yıl toplam 179 öğrenciye burs vermiş olacağız. Bunların 91 kız, 88 erkektir. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Keşke imkanlarımız olsa başvuran öğrencilerin hepsine burs verebilseydik. Ahlatlı öğrencilerimiz yeter ki başarılı olsun, üniversite kazansın bizde burs vererek mutluluğunu yaşayalım. Başarılı öğrencilerimize, ailelerine ve onları yetiştiren öğretmenlerine, burs vermemizde derneğimize destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, eğitimin önemine inanan dernek yönetimimiz; tüm hemşerilerimizi az çok demeden derneğimize katkı sunmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.