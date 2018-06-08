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08 Haziran 2018 10:38

Ahlat kaymakamlığından çalışkan öğrencilere tablet

Bitlis’in Ahlat ilçesinde başarılı ve yardıma muhtaç 60 öğrenciye karne hediyesi olarak tablet dağıtıldı.

Ahlat kaymakamlığından çalışkan öğrencilere tablet

08 Haziran 2018 10:38


Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan “Başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere tablet” projesi kapsamında Ovakışla Beldesi, Güzelsu ve Alakır köylerindeki başarılı ve yardıma muhtaç 60 öğrenciye karne hediyesi olarak tablet bilgisayar hediye edildi. Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan “Başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere tablet” projesi kapsamında alınan tabletler, Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram ve Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Pirhasanoğlu tarafından okullarında ziyaret edilen öğrencilere dağıtıldı. Tablet dağıtımında öğrencilerle sohbet eden Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül, okullarında başarılı olan ve iki dönem takdir belgesi alan ama maddi durumları iyi olmayan öğrenciler için proje hazırladıklarını ve alınan tabletleri öğrencilere karne hediyesi olarak dağıttıklarını söyledi. Akgül, öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulunarak, tatili iyi değerlendirmelerini ve kitap okumayı da ihmal etmemelerini söyledi. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’de her anlamda eğitime katkı sunduğu için Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na eğitim camiası olarak teşekkür etti.




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