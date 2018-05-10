Ahlat Kaymakamlığından öğrencilere kitap desteği

Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan “Biz Kitap Okuyoruz” projesi kapsamında temin edilen kitaplar, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonu’nda düzenlenen programla ortaöğretim öğrencilerine hediye edildi. Kitap dağıtımı öncesi kısa bir konuşma yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yapılan projelerle öğrencileri kitapla buluşturan ve eğitime verdiği destekten dolayı Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül’e teşekkür etti.

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ise, önümüzdeki 20 ya da 30 yıl içerisinde dünyadan Mars’a seyahat etmeye başlanacağını söyleyerek, “Şu an buna yönelik çalışmaları, tüm ülkelerde görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki buradan Mars’a yapılacak seyahatle bizim kitap okumamızın ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Mars’a giden uzay gemilerini yapmak için analitik zekanızın gelişmesi gerekiyor. Analitik düşüncenizin gelişmesi gerekiyor. Tahlil kabiliyetinizin üst düzeye çıkması gerekiyor. Tüm bunlar içinde okumanız gerekiyor. Son dönemde yaşadığımız sıkıntıların sebebini getiriyoruz, götürüyoruz eğitim sistemine yıkıyoruz. Ardından da günah keçisi olarak öğretmenleri hedef tahtasına yerleştiriyoruz. Herkeste rahat ediyor. Çünkü ülkede herkes işini o kadar iyi yapıyor ki, bir tek öğretmenler yapmıyor. Dolayısıyla vurun abalıya şeklinde dönüyor. Şimdi bakın eğitim sistemi dediğimiz olay, sizi belli bir yerde topluyor ve orda belli bir müfredat eşliğinde bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Bundan sonra devam edecek zaman diliminde size okul sıralarında verilen bilgiler yetmeyecek. Deli gibi okumanız gerekiyor. Bize Timaş Yayınları çok kitap gönderdi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelecek haftalarda Çalık Holding ile beraber 3 okulumuzda kitap dağıtacağız. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a da buradan teşekkür ediyoruz. Holdingde görev yapan Ahlatlı hemşehrimiz Fatih Beye, Halkla İlişkiler Müdürü Pınar Hanıma teşekkür ediyoruz. Tüm imkanlarımızı kitap için kullanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere kitapları Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Şube Müdürü Taner Dalga ve okul müdürleri tarafından verildi.