Ahlat MYO’da mezuniyet töreni

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul birincisi Ahmet Özçelik’in ardından kürsüye çıkan Ahlat MYO Müdürü Harun Koçak, “Bugün burada, yüksekokulumuzun kuruluşunun 27. yılında 25. mezuniyet törenimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulumuz önlisans programlarından mezun olan genç meslek elemanlarımızın sevincini paylaşmak, okulumuzun ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin mezunlarımızı şerefle uğurlamak için bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu adına herkese teşekkür ediyor, 2016– 2018 dönemi mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise, Ahlat’ın özel bir yer olduğunu ifade ederek, “Değerli kardeşlerim okuduğunuz şehir, en az okuduğunuz okul kadar, en az öğretim görevlileriniz kadar hayatınızda mutlak manada rol oynar. Unutmayınız ki yaşadığınız toplumda bir okuldur ve oradan çok şeyler elde edersiniz. Yani dünyada bazı marka üniversitelerimiz var, şehirlerle özdeşleşmiştir. Bu Türkiye’de de böyledir. Bitlis Eren Üniversitesi de çok özeldir. Ama unutmayın ki bin yıl önceki başkentimiz Ahlat da çok özeldir. Onun için elinizdeki diplomanın kıymetini bilin, çünkü üzerinde Ahlat yazıyor. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül de, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “ Sevgili öğrenciler, size acizane birkaç tavsiyem olacak. İçinde bulunduğumuz çağ, 21. yüzyıl belki de insanlık tarihinin bilimsel olarak, teknolojik olarak şu ana kadar yaşadığımız zaman dilimini göz önüne aldığımızda değişme hızının en yüksek olduğu çağlardan birini yaşıyoruz ve bu çağa yön verecek olanda siz gençlersiniz. 2 yıllık meslek yüksekokulundan mezun oluyorsunuz. Lütfen imkanı olanlar, olmayanlar da imkan oluştursunlar ve bunu 4 yıllığa çıkarın. En az bir yabancı dil öğrenin, şu anda diplomasi ve teknolojik dil olarak geçen İngilizceyi muhakkak öğrenin. Bölümüz ne olursa olsun ama mutlaka bir kodlama dilini öğrenin. Artık modern dünyada herkesin tüm niteliğe sahip olma şansı yok. Bu yeni dünya içerisinde sizin ekip çalışmasını öğrenmeniz gerekiyor. Yani birbirinizle uyum içerisinde aynı hedefe yürümeyi mutlaka başarmak zorundasınız. Ben size bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü de kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere anı belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kep atma töreninin ardından verilen kokteylle mezuniyet töreni sona erdi.