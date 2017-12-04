Ahlat stantları ilgi gördü

Ahlat standına gelen ziyaretçileri Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban karşıladı. 4 gün devam eden Bitlis tanıtım günlerinde çok sayıda bürokrat ve siyasetçinin ziyaret ettiği Ahlat standı, gerek görselliğiyle gerekse zengin el sanatlarıyla dikkat çekiyor. El sanatkârlarından Refa Gökbulak gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirterek, “İstanbul Maltepe’ de düzenlenen Bitlis Tanıtım Günlerine yoğun bir tempoda çalışarak hazırlandık. Ahlat’ın bin yıllık tarihi ve kültürel zenginliğini Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve İstanbul Ahlat Derneğinin de desteğiyle el sanatkarları üretici arkadaşlarımızla ilçemizi en güzel şekilde tanıtmaya çalıştık. Fuarlar yaşadığımız şehirleri kültürel zenginliklerimizi tanıtma noktasında büyük öneme sahiptir. Bitlis’e gelemeyenlere biz Bitlis’i ve tüm değerlerimizi İstanbul’a taşıdık. Güzel bir organizasyon ve büyük bir katılımla tanıtım yapıldı. Ahlat’ın bastonlarını, ahşap oyma sanatını, kümbet maketlerini, ahşap tablosunu, balını, cevizini, patatesini, fasulyesini daha bir çok sanatını ve gıda mahsulünü tanıtmaya çalıştık. Ümit ederim ki inşallah tüm ürünlerimizin pazarda hak ettiği noktaya taşırız. Bu organizasyonda emeği geçenleri başta İlçe kaymakamınıza, belediye başkanımıza, ahlat derneklerine ile üyelerine ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza tüm hemşerilerimize ve sanat erbabı arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Her şey Ahlat için ve Ahlat’ın geleceği içindir” dedi.