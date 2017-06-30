Ahlat’ın 32’nci camisinin temeli atıldı

Ahlat’ın Tahtısüleyman Mahallesi’nde yapımına başlanan Sultan Seyit Camisin temeli düzenlenen törenle atıldı. Düzenlenen temel atma törenine Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Ahlat Müftüsü Orhan İmamoğlu’nun dua okumasıyla birlikte caminin temeline ilk harç döküldü. Temel atma törenine katılan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, kurum amirleri ve vatandaşlar yapımına başlanan caminin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak destek sunanlara teşekkür ettiler. Tahtısüleyman Mahallesi Sultan Seyit Camii Derneği Başkanı Fahrettin Baş ise temel törenine katılan herkese teşekkür ederek, zor şartlar ve imkanlar dahilinde caminin yapımına başladıklarını biran önce bitirilmesi içinde hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini söyledi. Ahlat Müftüsü Orhan İmamoğlu, temeli atılan cami ile birlikte Ahlat İlçe Merkezi’nde ki cami sayısının 32’ye ulaştığını kaydederek ilçede 650-700 nüfusa 1 cami düştüğünü sözlerine ekledi.