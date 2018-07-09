Ahlat’ın ilk aile plajı açıldı

Ahlatlı genç girişimcilerden Harun Barçın tarafından Adilcevaz yolu üzerinde açılan aile plajına, ilçe halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi görüyor. Kısa bir süre önce açılmasına rağmen gelen ailelerden oldukça olumlu tepkiler aldığını belirten Harun Barçın, ilerleyen dönemde plaj içerisinde su sporları alanlarından konaklama tesislerine kadar birçok aktivitenin yapılacağını vurguladı. Barçın, "Aslında ilçemiz Van Gölü sahilinin en güzel kıyılarına sahip olmasına rağmen istenilen ölçüde değerlendirilemiyor ve özellikle bayanlar göle girebilecekleri nezih bir alan bulamıyorlardı. Bu tesisimizle birlikte aileler rahatlıkla Van Gölü’ne girebiliyor. Özellikle şehir dışından şu an oldukça gelen oluyor. Burada aileler istedikleri gibi rahatlıkla hem göle girebiliyor hem de yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde tesisimiz çok daha güzel ve geniş çaplı aktivitelerle donatılacak ve şu anda da çalışmalarımız bu konular üzerinde devam ediyor. İlçemize bu sezonda şehir dışından gelen çok oluyor. Fakat bu gibi mekanların eksikliği hissediliyor, özellikle de konaklama sorunları bize iletiliyor. Bu nedenle genelde günü birlik ilçemiz ziyaret ediliyor. İnşallah ilçemizde bu şekilde turizme hitap edecek mekanlar çoğalır. Gerçekten ilçemiz çok güzel bir sahil kıyısına sahip. İnşallah bunun gibi daha nice plajlar ve beraberinde konaklama tesisleri ilçemizde faaliyete girer" dedi.