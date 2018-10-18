Ahlatlı esnaftan enflasyonla mücadeleye destek

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki esnaflardan Ömer Kaya, iş yerinin camlarına astığı indirim afişleriyle "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına" destek veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir çok firmadan destek açıklamaları gelirken, Ahlatlı esnaflarda programa destek veriyor. İlçede züccaciye işleten Ömer Kaya adlı esnaf, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına (ETMP) destek olmak amacıyla yüzde 30'a varan indirimler uyguluyor. İş yerinin camına astığı "dolara inat yüzde 20 indirim", "tüm ürünlerde özel indirimler" gibi afişlerle enflasyonla mücadeleye destek veren ve indirimleri belirli ürünlerde yılsonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Kaya, "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı arttı. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle birçok işletmeyi olumsuz etkiledi. Tüm bu sıkıntıların üstesinden gelmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz" dedi.