Ahlatlı öğrenciler sinemayla buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan işbirliği ile hayata geçirilen "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi Ahlat’ta da uygulanmaya başlandı. Proje sayesinde ilçedeki birçok öğrenci, ilk defa sinema ile buluşma imkanı buldu. Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İzlenen filmin ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, proje kapsamında oluşturulan komisyon tarafından belirlenen ilk, orta ve lise öğrencilerinin sinema ile buluşacağını söyledi. Projenin önemine vurgu yapan Müdür Özden, “İlk, orta ve lise öğrencileri için belirlenen filmleri aralıklarla öğrencilerimize izleteceğiz. Bugün hep birlikte ‘son mektup’ adlı sinema filmini izledik. Öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak ve çevresine daha yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla yapılan ‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği’ni oldukça faydalı buluyoruz. İlçemizde belirli aralıklarla köy okulları da dahil olmak üzere öğrencilerimizi sinemayla buluşturacağız. Zaten buradaki salonumuzun sinemadan bir farkı yok. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müdür Özden ve Şube Müdürü Taner Dalga, öğrencilerle bir süre sohbet ederek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.