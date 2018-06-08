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08 Haziran 2018 12:02

Ahlat’ta 10 bin 150 öğrenci karne aldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte 10 bin 150 öğrenci karne aldı.

Ahlat’ta 10 bin 150 öğrenci karne aldı

08 Haziran 2018 12:02


Saka İlkokulu ile Selçuklu İlköğretim İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Şube Müdürleri Bülent Bildirici, Semih Aydoğan ve Taner Dalga katıldı. İlk olarak Saka İlkokuluna giden Müdür Özden ve şube müdürleri, burada bir süre öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ettiler. Daha sonra dağıtılan karnelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle birlikte buradaki tören sona erdi. Daha sonra Selçuklu İlköğretim Okuluna geçen Müdür Özden ve şube müdürleri, burada bazı sınıfları gezerek hem öğrencilerle sohbet ettiler hem de öğrencilere karnelerini dağıtarak herkese iyi tatiller dilediler.


Ardından çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla birlikte burada ki karne töreni de sona erdi.




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