Ahlat’ta “100. Yılında Başbuğ’u Anlamak” konferansı

Yılında Başbuğ’u Anlamak” adlı bir konferans düzenlendi.

Bitlis Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Ahlat Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yakup Murat Çebi tarafından merhum Alparslan Türkeş’in hayatı ile ilgili bir konferans verildi. Düzenlenen konferans sinevizyon gösterimiyle birlikte sona erdi.

Programa MHP il ve ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları teşkilatları katıldı.