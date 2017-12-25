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25 Aralık 2017 10:22

Ahlat’ta “100. Yılında Başbuğ’u Anlamak” konferansı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “100.

Ahlat’ta “100. Yılında Başbuğ’u Anlamak” konferansı

25 Aralık 2017 10:22

Yılında Başbuğ’u Anlamak” adlı bir konferans düzenlendi.


Bitlis Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Ahlat Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yakup Murat Çebi tarafından merhum Alparslan Türkeş’in hayatı ile ilgili bir konferans verildi. Düzenlenen konferans sinevizyon gösterimiyle birlikte sona erdi.


Programa MHP il ve ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları teşkilatları katıldı.




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