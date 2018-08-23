Ahlat’ta 1071 coşkusu

Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ‘1071 Malazgirt Zaferi Kutlamaları’ açılış programı düzenlendi.

Ahlat ilçesi Çarho mevkisinde hazırlanan etkinlik alanında düzenlenen açılışa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program kurban ve kurdele kesilmesinin ardından Otağ çadırı önünde protokol konuşmaları ile devam etti.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban yaptığı konuşmasında Ahlat’ın ekonomik olarak da kalkındırılması gerektiğini söyledi. Bu tür etkinliğin gelecek yıllarda daha da artırılarak vatandaşlara sunulacağını ifade eden Çoban, "Başta Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’na Ahlat’ın tarihine verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. 1018 yılı Çağrı bey İsfehan’dan sonra Moğol ve Harzemşahların baskıları sonucu bin yıl önceki başkenti Ahlat’a taşınmıştır. Ülkemizin başkenti mutlaka Ankara’dır. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu bölgede de başkentin kardeşi olacak, ona her konuda destek olacak, ama artık Kocaeli kadar büyük bir endüstri merkezi olacak bölgenin Çukurovası konumunda olan bir Ahlat. İnşallah yakın bir tarihte kurduğumuz Şanlıurfa’da GAP, Erzurum’da DAP, Konya’da OAP diyebileceğimiz ticaret ve endüstri merkezilerinin bir örneğini inşallah Ahlat’ta kurarsak Tuğrul bey gibi bizimde hülyalarımız gerçek olacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen ise, Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde, Türklerin Anadolu’ya girişinin yıl dönümünde, Anadolu’nun İslamlaşmasında kilit rol oynayan Ahlatlılara teşekkür etti. Ergezen, "Bugün Okçuluk Vakfının yapmış olduğu etkinlik için buradayız. Milli ve manevi duygularımızın yeşermesinde etkili olan özellikle unutulduğu için Okçular Vakfımız Valiliğimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, büyük milletler ve devletlerin geleneklerine, göreneklerine, tarihine sahip çıktığını belirterek, "Bugün burada açılışını yaptığımız gelenek 2 bin 500 yıllık bir geleneğin tarihte iz bırakmış, bu milletin yeni kuşaklara anlatılması adına yapmış olduğumuz bu etkinliğin anlamı çok büyüktür. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kutlayacağımız 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yılı daha da bir anlamlı oldu. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki pazar günü içinde geçirmiş olduğumuz bu kritik süreçte ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı inşallah Cumhurbaşkanımızın Pazar günü Malazgirt meydanında vereceği mesaj çok daha anlamlı olacaktır. Onun için yaşlısından gencine çocuğundan kadınına kadar herkesi pazar günü Malazgirt Meydanı’na bekliyoruz. Bu birliğimiz, dirliğimiz için çok önemlidir. İşte özlenen ve beklenen buydu. Hep ne diyoruz. Ahlat bizim Anadolu’ya ilk giriş kapımızdır. Ahlat 8 binin üzerinde mezarı, şahideleriyle Anadolu’nun tapusu olduğunu belgeleyen en önemli mekanımızdır. Onun için buraya hep birlikte sahip çıkmamız lazım. burada emeği geçen Okçular Vakfı’na Ahlat Belediyesine ve Kaymakamlığına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Etkinlik alanının da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Açılışta, İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen birer teşekkür konuşması yaptı. Program el sanatlarının yer aldığı çadırların gezilmesi ile sona erdi. 3 gün boyunca çeşitli programların yer alacağı etkinlik alanında geceleri de konserler verilecek.