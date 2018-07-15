Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İlçenin Yukarı Çarşı meydanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu tarafından okunan duayla devam etti. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, 15 Temmuz şehitleri için yazdığı şiiri okudu. Program öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam etti. Daha sonra Ak Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve İl Genel Meclis Üyesi Erhan Akarsu birer konuşma yaptı. Ardından konuşan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, "Değerli Ahlatlılar geceniz, zaferiniz, ikbal ve istikbaliniz mübarek olsun. Çünkü bu ahlaksız, alçak kalkışmanın netice itibariyle hayra dönüştüğünü, onların o gecenin sabahında kurdukları tuzağa düştüklerini hep beraber müşahede ettik. Cenab-ı Allah bugün millete, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün milletimize ve İslam alemine yeni zafer ihsan etti. Onun için yeni Türkiye’mizde hayırlı olsun. O gün onlara kucak açan Avrupa’nın bu ahlaki olmayan, müttefik olmasına rağmen dostluğunda sadakat göstermeyecek kadar rezil olan anlayışları o günün sabahında onları satma fiiliyle ortaya çıktı. Bu bayrağımızı şerefle kaldıralım ki yer gök inlesin. Bu alçaklar bir daha böyle bir şeye cesaret edemesinler. Ey Ahlatlılar o gün burada sabah namazını eda ettik. Onu görüntüler yayınlandı. çünkü buradan çıkan ses önemliydi. Bin yıl önce buradan ders vermiştik. Malazgirt Meydan Muhaberesinde Sultan Alparslan ile derslerini vermiştik. Varlığımız, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Bugün şahadete ermiş, cenneti hak etmiş, Resulullah’a komşu olmuş başta Ahlatlı şehitlerimiz olmak üzere bin yıldır toprağa düşmüş şehitlerimizi selamlıyoruz. Bilin ki bu milletin evlatları şahadete talibiz. Bu milletin evlatları böyledir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yılmayacağız, yıkılmayacağız" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, "15 Temmuz’un hamasi yönü bir tarafa çok özenle seçilmiş bir işgal girişimiydi. Başarılı olsalardı zaten hedeflerine ulaşacaklardı. Başarısız olmaları durumunda da bir şekilde ülkeyi NATO dahil güneyden PYD dahil bir şekilde işgal girişimine maruz bırakacaklardı. Çok şükür başta milletimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimiz ve darbeye yüzde 80-90 oranında iştigal etmeyen TSK dik durarak çok şükür bu işgal girişimini önledi. 15 Temmuz darbe girişimi Anadolu’da yaşanan dördüncü şok dalgasıdır. Birincisi Haçlı seferleri, ikincisi Moğol istilası, üçüncüsü 1.Dünya savaşı, dördüncüsü ise 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz’un arkasında ne kadar güç varsa muhtemelen Çanakkale’de de onlar vardı. Anadolu’nun İslamlaşmasında ve kökleşmesinde sayabileceğimiz bazı liderle vardır öne çıkan. Bir Osman Gazi Osmanlı Devletini kurmuştur. İkincisi Fatih Sultan Mehmet Orta Çağ Roma İmparatorluğu’nun Müslüman Osmanlı İmparatorluğuna dönüştürmüştür. Üçüncüsü ikinci Mahmut’tur. Dördüncüsü Türkiye Cumhuriyeti kurucu liderimiz M.Kemal Atatürk’tür ve beşincisi muhtemelen Allah yolunu açık etsin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. 15 Temmuz gecesi hayatını ortaya koyarak muhtemelen ülkenin kurtuluşunun ateşini fitilleyen başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu vatanı korumak için her gün 15 Temmuz yaşayarak hayatlarını feda eden tüm askerlerimizi, polislerimizi ve güvenlik güçlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Allah bir daha bize böyle günler yaşatmasın" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlandı. Canlı yayının ardından Adil Şan konseri ile ilçede ki 15 Temmuz etkinlikleri devam etti.