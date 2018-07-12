Ahlat’ta 15 Temmuz hazırlığı

Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani başkanlığında Ahlat’ta “İlçe Müftüleri Toplantısı” yapıldı. Din hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülmesi, müftülükler arası yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, din hizmetlerinde verimliliği artırmak ve sorunları çözmek amacıyla her ay bir ilçede düzenlenen toplantı, bu ay Ahlat İlçe Müftülüğünde gerçekleşti.

Toplantıda 15 Temmuz’da yapılacak etkinlikler ele alınırken, bu kapsamda 13 Temmuz Cuma günü Bitlis il ve ilçelerinde Cuma namazı öncesi Kur’an ziyafeti ve şehitler için indirilen hatimlerin duası yapılacak ve yaz Kur’an kurslarındaki öğrencilere yönelik 15 Temmuz ile ilgili etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz’da şehitlikler ziyaret edilerek dua edilecek. Ayrıca il ve ilçelerde mevlit programları icra edilerek, 15 Temmuz Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece 00.13’te tüm camilerde sala okunacaktır.

Düzenlenen toplantıya Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani, Ahlat Müftüsü Orhan İmamoğlu, Tatvan Müftüsü Mustafa Aktaş ve ilçe müftü vekilleri katıldı.

Toplantıya başkanlık yapan İl Müftüsü M. Faysal Geylani, toplantılarının ana konusunun "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle düzenlenecek etkinlikler olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilçede düzenlenecek etkinlikler için de bir toplantı düzenlendi. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül başkanlığında düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu biraya gelerek, ilçede yapılacak olan etkinliklerle ilgili istişare ettiler.