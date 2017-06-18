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18 Haziran 2017 16:29

Ahlat’ta 1,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Van Gölü’nde avlanması yasak 1,5 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Ahlat’ta 1,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

18 Haziran 2017 16:29


Edinilen bilgiye göre, Ahlat-Adilcevaz arasında bulunan yol kontrol noktasında gece saat 00:50 sularında şüphe üzerine 34 PAP 87 plakalı aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 100 kasada toplam 1,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirdi. Araç 15 gün trafikten men cezası alarak yedi emin garajına çekilirken, araç şoförüne bin 942 TL trafik cezası, bin 150 TL ise su ürünleri kanununa muhalefetten toplam 3 bin 92 TL ceza kesildi.


Yakalanan balıklar imha edilmek üzere İlçe Mal Müdürlüğüne teslim edildi.




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