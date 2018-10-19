Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende muhtarlar adına konuşma yapan İkikubbe Mahallesi Muhtarı Çetin Aydaner, geçmişi 1892 yılına dayanan muhtarlık müessesesinin ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu ifade ederek, 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak belirleyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilçede ise programı organize eden İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül ile kutlama komitesine teşekkürler etti.

Tören, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül tarafından muhtarlar onuruna verilen yemekle sona erdi.