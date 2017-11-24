Ahlat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, resim sergisinin açılışı ile başladı. Serginin gezilmesinin ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ile devam etti. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından hazırlanan slayt sunumu, oratoryo ve skeç gösterileri sunuldu. Öğrencilerden oluşan koro izleyenlerden bol bol alkış alırken, müzik öğretmenlerinden Neslihan Yıldız’ın söylediği bir birinden güzel türküler ise salondakilere oldukça güzel anlar yaşattı.

Ardından göreve yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Program 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece alan öğretmen ve öğrenciler ile emekli öğretmenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

Program sonunda kısa bir konuşma yapan programa İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Cumhuriyet Savcısı Sedat Durmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladılar.

Kutlama programı toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte sona erdi.

Ahlat Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından düzenlenen programa; İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Sedat Durmaz, Ahlat Asliye Ceza Hakimi Rafet Burak Köksal, İlçe Jandarma Komutanı A. Zafer Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.