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30 Ağustos 2018 11:49

Ahlat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Ahlat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 11:49

yıldönümü törenle kutlandı.


Ahlat Kaymakamlığı önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Bahri Sivaslıoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam eden tören, şiirlerin okunması, tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.


Törene Ahlat İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Selim Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Ertan, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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