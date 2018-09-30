Ahlat'ta balon uçuşu sevinci

BİTLİS (İHA) – Bitlis'de Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Ahlat ile birlikte 9 kentte daha balon uçuşlarının yaygınlaştırılması amacıyla aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Balon gezisi, hem kültürel mirasımızı hem doğal güzelliğimizi en sağlıklı şekilde tanıma fırsatını insanlarımıza ve turizme sunma projesidir" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Sıcak hava balon taşımacılığının Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği tespit edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, bu anlamlı çalışmalarla kutlu şehrin dünya turizmine açılma hamlesi olduğunu söyledi. 9 il ile birlikte Ahlat'ta da balon uçuşu yapılacak olmasının bölge turizmine olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Çoban, "Sivil havacılığın özellikle bu bölgeyi de balon gezisi içerisine alması, aynı zamanda buradaki hem kültürel mirasımızı hem doğal güzelliğimizi en sağlıklı şekilde artık tanıma fırsatını insanlarımıza ve turizme sunma projesidir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra sıcak hava balon taşımacılığının Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceğini tespit etti. Buradan teşekkürümü de iletmek istiyorum” dedi.

"Milletimizin ön sözünün yazıldığı yer, milletiyle buluşuyor”

Ahlat'ın 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları ile artık Türkiye'nin gündeminde olduğunu dile getiren Çoban, "Burada anlamlı bir çalışmaya da imza atıyoruz. Bin yıl önceki başkentimiz olan Ahlat'ta ithaf edilen Cumhurbaşkanlığı köşkünün varlığıyla da Cumhurbaşkanımız buranın anlamını sanırım Türk kamuoyuna çok sağlıklı bir şekilde ifade etmiş ve ortaya koymuştur. Minnettarlığımızı da belirtiyoruz. Bu anlamlı çalışmaların yanında hemen kutlu şehirde bir dünya turizmine açılma hamlesi gerçekleştirdiğini paylaşmak istiyoruz ki bu da Cittaslow dediğimiz ‘sakin şehirler' arasına 18 şehrimizle beraber Ahlat giriyor. Arkasından UNESCO süreci içerisinde Ahlat zaten geçici aday sürecinden reel sürece geçiyor. En önemlisi de milletimizin önsözünün yazıldığı yer, milletiyle buluşuyor. Böyle bir çalışmayı da milletimize sunmanın huzuruyla hareket ediyoruz. Ama her şeyden önemlisi bu ev sahipliğini yapan ahaliye teşekkür borcumuzu da fırsat biliyoruz. Ahlatlıya teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir çalışmayı elbirliği ile yürütüyoruz" şeklinde konuştu.