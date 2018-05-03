Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 09:55

Ahlat’ta “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan tarafından "Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik" konulu konferans verildi.

Ahlat’ta “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı

03 Mayıs 2018 09:55


Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Daha sonra Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan; televizyon, cep telefonu gibi teknolojik aletlerin bilinçsiz kullanımı nedeniyle ailelerin çocukları ile sağlıklı iletişim kuramamalarından bahsetti.


Konferansın ardından ilçede düzenlenen Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle birlikte program sona erdi.


Konferansa Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile şube müdürleri Bülent Bildirici, Semih Aydoğu ve Taner Dalga, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, okul müdürleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç