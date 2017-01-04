Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:08

Ahlat’ta çipli kimlik kartı başvuruları alınıyor

Ahlat’ta çipli kimlik kartı başvuruları alınıyor

04 Ocak 2017 15:08

Bitlis’in Ahlat İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yeni çipli kimlik kartı başvuruları alınmaya başlandı.
Çipli kimlik kartı başvurusunun ilk olarak Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından yapıldığı ilçede gazetecilere bilgi veren Ahlat İlçe Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, MERNİS projesinin aşamalarından olan kimlik kartı projesi ile ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ahlat ilçemizde de 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren verilmeye başlandı" dedi.
Yeni kimlik kartı ile ilgili başvuru ve diğer işlemler hakkında bilgi veren Müdür Okuyucu: "Başvurular bizzat yapılacaktır. Yeni kimlik kartı başvurusu için gelen vatandaşlarımız 1 adet biyometrik fotoğraf, eski kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınmış kan gurubu kartı getirmelidirler. Her vatandaşın orta parmağı ile avuç içi sisteme aktarılacaktır. Orta parmağı olmayanın sırasıyla işaret, yüzük, serçe ve son olarak başparmağın biyometrik verileri alınacaktır. 15 yaşını tamamlamış her bireyin biyometrik verileri ile imzası sisteme aktarılacaktır. 3 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu söyleyen Okuyucu, “Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı olması yeterli. Bir de kart bedeli için 16 TL veriyorsunuz. Yeni akıllı kimlik kartınız posta yoluyla adresinize 15 gün içinde gönderiliyor” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
-6
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç