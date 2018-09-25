Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü için yer tespit çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat Belediyesi, ilçede inşa edilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için 10 bin metrekare araziyi Cumhurbaşkanlığına teklif etti.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Ahlat Belediyesi tarafından teklif edilen alanda Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen mimar Hilmi Güner ile birlikte incelemelerde bulundu.

Ahlat Belediyesi tarafından Kale Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunan alanda yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, teknik heyetin onaylaması halinde bölgede çalışmaların başlayacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, “26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Ahlat'a gelmişlerdi. O gün kendilerinin de kamuoyu ile paylaşılan Cumhurbaşkanlığı Otağı ile ilgili talimatları olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir mimar arkadaşımız görevlendirilerek, Ahlat ilçemize geldiler. Kendilerine gerek alternatifli olarak gösterdiğimiz belirli yerler oldu. Belediyemizin teklif ettiği yerle ilgili kendileri tespitlerini yapacaklar. İnşallah Ahlat ilçemize bölge ve ülkemiz açısından çok önemli gördüğümüz, önemli görev ifa edeceğini düşündüğümüz Cumhurbaşkanlığı Otağının yapılması ile alakalı ilk çalışmayı da başlatmış oluyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımızın bu yöreye, bölgemize ve Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ahlat ilçemize vermiş olduğu değer noktasında şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise köşk kararının Kubbet-ül İslam olan Ahlat'a yakışan bir ithaf olarak düşündüklerini söyledi. Çoban, "Belediye olarak 1071 metrekare toprağı Cumhurbaşkanımıza günün armağanı olarak sunmamızla başlayan süreçte, Cumhurbaşkanımızda ‘külliye 1071 metrekareye otursun, 5 bin metrekare tutalım' dedi. Biz de 10 bin metrekare olsun dedik. Biz bunu daha da genişleteceğiz" diye konuştu.

Köşk için Van Gölü kıyısında alan

Başkan Çoban, Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Van Gölü kenarındaki 32 bin metrekarelik alanın 10 bin metrekaresini Cumhurbaşkanlığına teklif ettiklerini belirtti. Çoban, “Biz teklifimizi yaptık. Sahil bandında Ahlat Belediyemize ait 32 bin metrekare bir alanımız var. Bu alanımız hem Van Gölü'ne münhasır, hem de kıyı korumanın dışında kalan tam bir panoramik özellik arz eden arazi olarak Cumhurbaşkanlığımıza arzımızı gerçekleştirmiş olduk. Ancak bu kararı biz vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığımızın teknik heyeti burada yapacakları çalışma neticesinde olayın hayata geçmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızı her dönem burada ev sahibi olarak göreceğiz”

Başkan Çoban; Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Orta Asya devlet başkanlarını Ahlat'ta inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde ağırlamak istediklerini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı ile şarkı kucaklayan bir hamle yaptığını da ifade eden Çoban, “Her şeyden önemlisi şarkın insanını kucaklayan Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı belirtiyoruz. Devlet fiilen şarkı kucaklayacak bir hamleyle Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gerçekleştiriyor ki, Cumhurbaşkanımızı her dönem burada ev sahibi olarak göreceğiz. Bütün meselelerimizi burada görüşeceğiz. İşte Kubbet-ül İslam Ahlat'a yakışan, bin yıl öncesi Ahlat'ına yakışan bir ithaftır diye düşünüyoruz. Bu anlamlı onurlandırmayı bizlere bahşeden Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum. İlk kazmayı da Cumhurbaşkanımızın talimat verdiği gün vuracağız. Bizim zaman ile ilgili bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanlığı bu konuda onay verdiği gün hemen işe başlayıp kısa sürede de tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl da Cumhurbaşkanımızı buradaki köşkünde ağırlayacağız inşallah” şeklinde konuştu.