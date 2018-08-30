Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü için yer tespiti yapılıyor

Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanlığı Köşkü için yer tespit çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini ve önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, teknik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu Ahlat ziyaretinin ardından Malazgirt’te yaptığı konuşmasında Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılması için verdiği müjdenin ardından ilçede heyecanlı bir bekleyiş sürerken, köşkün yapılması için de yer tespit çalışmalarına hız verildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili yer sorunu olmadığını vurgulayarak, "Şu anda birçok yer belirdik. Bu çalışmayı mimarlara bırakacağız. Şu anda teknik bir çalışma yürütüyoruz ama Allah’ın izniyle elimizde hiçbir şekilde yer sorunumuz yok" dedi.

Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü için hemen çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Çoban, "Bu ziyaretin arkasından Cumhurbaşkanlığı Köşkü kararı ortaya çıktı. Bunu gerçekleştirmek için de hemen devreye girdik. Valimiz ve kaymakamımızla beraber tespit ettiğimiz alanlarda çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza 10 dönüm demiştik ama artık o alanı daha fazla bir alana çıkartacak bir çalışma gayreti göstereceğiz. Çünkü 1071 metrekare emir buyurdukları gibi binanın oturma alanı olacak. Buraya gelen misafirlerinin de olacağı bir alana Cumhurbaşkanımız mimarlarını gönderecek ve onlarla muhteşem bir alan inşa edeceğiz. Ankara, değişmez başkentimiz ve Misak-i Milli sınırlarımızın tanımlaması Ankara’dan. İstanbul geçmişteki payitahtımız ama bugün muhteşem bir merkezimiz. Ahlat da inşallah endüstri merkezi olarak, tarihi ve kültürel bir turizm merkezi olarak hayat bulacak. Bu ihtişamlı merkez aynı zamanda Kocaeli gibi bir sanayi merkezine de dönüşecek. Buradan Ortadoğu’ya ithalat ve ihracatların gerçekleşeceği, zirai bir endüstrinin hayat bulması içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdiden Ahlat halkını kutlarken, Cumhurbaşkanımızın da mazide var olan zenginliğimize bu denli samimi cevap vermesinden dolayı da tüm ilçem adına şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu.