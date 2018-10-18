Ahlat'ta drone ile trafik uygulaması

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'drone' ile trafik uygulaması yapıldı.

Türkiye genelinde trafik kazalarını önleme amacıyla yapılan uygulamalar, Ahlat'ta da yapıldı. Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve tehlikeli şerit değiştirme uygulaması yapıldı. Ahlat Park AVM önünde yapılan uygulamada, denetimlerin daha etkili olabilmesi için drone kullanıldı.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve tehlikeli şerit değiştirme kontrolleri yapılarak meydana gelebilecek kazaların en aza indirilmesi amaçlandı.

Uygulama sonucunda kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemler uygulanarak, uyarılarda bulunuldu.