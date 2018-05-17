Ahlat’ta engelliler için konser verildi

Ahlat Belediyesi sosyal faaliyetleri kapsamında ilçede ki engelliler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Belediyenin organizasyonuyla ilçede ki engellilere yönelik fotoğraf yarışması düzenlenirken akşamında ise Bilal Göregen tarafından konser verildi. Ahlat’ta bir AVM’nin konferans salonunda düzenlenen konser ve hediye töreni programına Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve Gençlik Kolları, Ahlat Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir ile dernek üyeleri, engelli bireyler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Engelliler haftası dolayısıyla sahne alan Bilal Göregen, söylediği ilahi ve şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, "Her bir anne baba- eş, kardeş toplumda engelsiz yaşam adına yapması gereken ne varsa yapmalıdır. Onlar için daha farklı sosyal etkinliklerde yapacağız. Allah nasip ederse bu yıl sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 1071 kutlamalarını buradan yapacağız. Bu kutlamalar kapsamında kurulacak olan çadır kent 12 ay boyunca hizmet verecek. Orada da bu kardeşlerimiz için spor üniteleri yapacağız. Bugünde Bilal kardeşimiz güzel bir konser verdi. O da görme engelli bir kardeşimiz ama maşallah hiç bir engeli yok. Değerli kardeşlerim sahipsiz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Hepimizin sahibi Allah’tır. Bunun içinde sizlerin hayatınızı kolaylaştırmayı Allah’ın emri biliyor, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, ise böyle anlamlı bir gecede bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ahlat Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir ise katkılarından dolayı Ahlat Belediyesine teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından fotoğraf yarışmasına katılan ve derece alanlara fotoğraf makinesi, sertifikaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Program çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.