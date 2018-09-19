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Ahlat'ta Gaziler Günü kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Ahlat Kaymakamlığı önün Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Üsteğmen Bahri Sivaslıoğlu yaptı. Sivaslıoğlu konuşmasında, “Sakarya Meydan Muhaberesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 mareşallık ve gazilik ünvanı verilmiş ve bu vesile ile bugün Gaziler Günü olarak addedilmiştir” dedi.


Tören ikramların ardından sona erdi. Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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