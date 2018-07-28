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28 Temmuz 2018 14:54

Ahlat’ta hayvan hırsızlığı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir çiftçinin ahırından çalınan hayvanlar, jandarmanın operasyonuyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Ahlat’ta hayvan hırsızlığı

28 Temmuz 2018 14:54


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Sıdık Polat, kapı kilidinin kırılmış olduğunu ve 7 koyunun çalındığını fark etti. Polat, durumu güvenlik güçlerine bildirerek, yardım istedi.


Polat’ın ihbarını değerlendiren Ahlat Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, 3 kişinin çalıntı koyunlarla Yeniköprü köyünden yaya olarak Ovakışla beldesine doğru gittiğini tespit etti.


Zanlıları gözaltına alan ekipler, çalıntı koyunları ise sahibine teslim etti.




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