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20 Eylül 2017 13:33

Ahlat’ta İlköğretim Haftası etkinliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Ahlat’ta İlköğretim Haftası etkinliği

20 Eylül 2017 13:33


Ahlat Yunus Ensari İlköğretim Okulunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından yapılan konuşmanın ardından şiirler okunarak, bağlama ve keman dinletisi sunuldu. Daha sonra 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ çiçekleri takdim edildi. Düzenlenen kutlama programı, folklor gösterisinin ardından sona erdi.


Programa Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı A. Zafer Bayram, Garnizon Komutan Vekili Ender Tiryaki, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve bazı kurum amirleri katıldı.




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