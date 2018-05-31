Ahlat’ta kaçak avlanmaya para cezası

Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı, av yasağı dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avlananlara yönelik karadan ve gölden denetimlerine aralıksız sürdürüyor. Üremek için tatlı sulara akın eden inci kefali balığının avlanmaması için Ahlat Bot Tim Komutanlığı gölden, Ahlat Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise karadan denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin denetimleri sonucu 100 metre uzatma ağı yakalanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 4’ü kaçak olta balıkçılığı yapan toplam 14 kişiye ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten toplam 13 bin 220 TL para cezası kesildiği belirtildi.