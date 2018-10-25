Ahlat'ta "Meslek Tanıtım ve Kariyer Günü" etkinliği

Bitlis İŞKUR İl Müdürlüğü ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Ahlat'ta öğrencilere yönelik "Meslek Tanıtım ve Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Ahlat halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yapılan etkinliğin önemine değinerek katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından konuşma yapan İŞKUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, meslek tanıtım günlerinin öğrencilere yol gösterici olacağına inandıklarını belirterek, "Bir kamu istihdam kurumu olan İŞKUR, düzenlemekte olduğu işgücü yetiştirme kursları, ile işsiz ve mesleksiz durumda olan vatandaşlarımıza meslek edindirmekte ve kurs süresi boyunca cep harçlıklarını karşılayarak işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmaktadır. İşbaşı eğitim programları ile işverenlere hiçbir maliyeti olmadan hem istediği nitelikte eleman yetiştirme fırsatı hem de işsiz vatandaşa meslek kazanma fırsatı sunmaktadır. Toplum yararına programlar ile uzun süreli işsiz olan ve istihdamında güçlük çekilen dezavantajlı grup statüsünde yer alan vatandaşlara kısa süreli iş imkanı sunularak gelir ve işgücü piyasasından kopmama fırsatı tanınmaktadır. İşsizlik sigortası ile kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden vatandaşlarımıza geçici olarak gelir desteği sunmaktadır. Kurumumuza verilen görevlerden birisi de öğrencilere ve iş arayanlara mesleki rehberlik hizmeti vermektir. Bu kapsamda yanlış meslek seçiminin bireye ve topluma olumsuz etkilerini önlemek amaçlanmaktadır. Meslek belli bir eğitimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünüdür. Kişinin kimliğinin en önemli kaynağı olup çevresinden saygı görmesine, toplumda bir yer edinmesine ve işe yaradığı duygusunu yaşamasına olanak sağlar. Kariyer eğitimle, tecrübeyle kendini oluşturmak ve hayatına yön vermektir. Siz öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve tecrübeyi teoriyle pratiği bir araya getirecek çalışmanın önemi büyüktür. Öğrencilik hayatınız boyunca iş hayatınızın ne olacağı konusunda, bu etkinliğimiz sizin açınızdan büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre en fazla tercih edilen mesleklerin ve bu meslek mensuplarının kendi meslekleriyle ilgili bilgiler vereceği meslek tanıtım günlerimizin sizlere yol gösterici olacağına inanmaktayız. Etkinliğimizin size bir kez daha yol gösterici olması temennisiyle öğrencilik sürecinizde ve sonraki hayatınızda hepinize başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Daha sonra meslek seçiminin önemiyle ilgili sunumu İŞKUR Bitlis İl Müdür yardımcısı Ercan Gön yaptı. Ardından İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, Avukat Ayşegül Çoban, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sedat Yılmaz, Ahlat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Emre Uzunselvi ve İl Milli Eğitim Müdürü M.Emin Korkmaz öğrencilere meslekleri hakkında bilgiler aktardı.

Yoğun katılımın sağlandığı etkinlik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Düzenlenen etkinliğe Ahlat İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül ile Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen'de katıldı.