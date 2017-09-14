Ahlat’ta öğretmenlere müfredat eğitimi verildi

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğretmenlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Müfredatı" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yenilenen müfredat, formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “Yenilenen programların felsefesi, yapısı ve içeriğinin okullardaki uygulayıcılarımız olan öğretmenlerimiz tarafından doğru bir şekilde anlaşılması, yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttıracak ve dolayısıyla öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe ulaşmaları için sağlam adımların atılmasını sağlayacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere eğitim verildi.