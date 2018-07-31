Ahlat’ta okçuluğa ilgi artıyor

Bölgede okçuluğa her geçen gün ilginin arttığı ifade edildi.

İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Türk Okçuluğu tarafından Ahlat’ta 2 okçuluk derneğine bir hafta boyunca eğitim verildi. Günde 3 saat verilen eğitime dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Eğitim sonunda konuşan İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitmeni Yakup Dinç, ilçede okçuluğa olan ilginin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Ahlat’ı geleneksel okçulukla biraz daha haşir neşir edebilmek için buraya geldim. Gördüğüm kadarıyla okçuluğu çok seviyorlar ve günlük hayatlarından vakit ayırıp buraya geliyorlar. Bizlerde bu kapsamda elimizde olan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şuan için sadece atıcılık üzerine eğitim alındı. Bu işin içerisinde atölye ve malzeme tanımları, teorik kısımlar ve bu işin birde tarihi, insan üzerinde ki etkileri, sağlık açısından önemi ve disipliniyle ilgili dersler de var. Bunların eğitimleri için pek vaktimiz olmadı. Fakat mecmualardan okunarak öğrenebileceği için arkadaşlara kaynak vereceğim” dedi.

"1071 kutlamalarına katılmayı düşünüyoruz"

Eğitimlerin daha sonra da devam edeceğini dile getiren Dinç, “Bu eğitimlerimiz yılda bir veya iki defa devam edebilir. Okçular Vakfı olarak talep edilen organizasyonlara elimizden geldiği kadar iştirak etmeye çalışıyoruz. Ama talep olması gerekiyor. Gücümüzün yettiği kadar bu talepleri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Bülent Akarsu ise, "Ahlat Okçular Vakfı’nın düzenlemiş olduğu bu kursa dernek olarak katıldık. Ahlat’ta bulunan diğer okçuluk derneğiyle beraber kurs alıyoruz. Bu yıl Ahlat’ta düzenlenecek olan 1071 Malazgirt kutlamalarına katılmayı düşünüyoruz. Burada ki eğitimler bayağı faydalı oldu. Hocamızda geniş çaplı ders vermeye çalıştı. Oldukça faydalı bir eğitim oldu" dedi.

Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Burak Albayrak da, "2017 yılında okçuluk kulübümüzü kurduk. Geçen yıl Okçular Vakfının bölgeye yönelmesiyle Malazgirt’te başlayan kutlamalar, bu yıl Ahlat’a da kaydı. Burada da bize ciddi bir iş düştü. Geçen yıl Kaymakamlık ve DAKA kapsamında almış olduğumuz eğitimlerden sonra bu yıl da okçular vakfından ikinci bir eğitim alarak, eksiklerimizi tamamladık. Eğitimlerimizin sağlanmasında Okçular Vakfı’ndan gelen Yakup hocamıza, bizlere katkı sağlayan Ahlat Belediye Başkanımıza ve üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ki Malazgirt kutlamalarında bizlerde üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.

Okçuluk eğitimi alan vatandaşlar ise, son derece faydalı bir eğitim aldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.