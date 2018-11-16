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Ahlat'ta ‘Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans

Bitlis’in Ahlat Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konulu bir konferans düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ‘Peygamberimiz ve Gençlik' konulu bir konferans düzenlendi.


Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencilerinden Doğukan Yeğin tarafından okunan Kur'an tilavetinin ardından bir konuşma yapan Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, Peygamber Efendimizin (sav) doğumunu Hicri takvimde Mevlid-i Nebi olarak kutladıklarını ifade ederek, programa katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.


Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verildi.


Konferans sonunda Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demir'e Ahlat bastonu hediye edildi.


Düzenlenen konferansa Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkan Yardımcısı Nail Uslu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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