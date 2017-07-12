Ahlat’ta proje tanıtım toplantısı

Etap Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi protokol imza töreni düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda projeler hakkında istişare edildi. Buradaki toplantının ardından Ahlat Sahil Kalesinde düzenlenen programla Bitlis ili 2017 projeleri tanıtımı ve protokol imza töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşması yapan DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Ahlat’ın bölge ve ülke için önemini vurgulayarak, “Bu anlamda biz Ahlat’ı hem bölgemizin önemli bir tarihi ve kültürel vasfı olmasını daha da güçlendirmek adına hem de ülkemizin yeni Türkiye yolunda biraz daha vizyonunu daha da kuvvetlendirmek adına yatırımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Ahlat’ta bir yandan 11 adet akitin restorasyon projelerinin hazırlanma işini hazırladık. Öte yandan Ahlat’ın bütüncül bir şekilde planlanması amacıyla Tarihi Kent Tasarım Projesi için gerekli ihale sürecini tamamladık. Şu anda projemiz hazırlık sürecini devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin TL kaynak tahsis etmiş olduk. Bu yıl artık uygulamalara daha hızlı bir şekilde girmek istiyoruz. Bu anlamda bugünde protokol ile birlikte temsili olarak kurumlara teslimi yapılacak Ahlat Sahil Kalesinin Sur Restorasyonu projesine 1 milyon 900 bin TL’lik bir finansmanımız var. Bunun bir milyon TL’lik ödeneği 2017 yılı için programa alındı. İhaleye çıktıktan sonra ivedilikle bu süreci tamamlamış olacağız. Öte yandan Bitlis ilimize ilişkin olmak üzere kültürel faaliyetlere yönelik desteklerimiz devam ediyor. Bölgeyi mümkün olduğunca daha fazla okur daha fazla sosyal faaliyetler anlamında çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu anlamda ‘Semt Kütüphaneleri’ dediğimiz daha çok camilerin veya YBO’ların veya kamunun kullanılmayan boş alanlarını mümkün olduğunca mahalle düzeyinde kütüphaneye dönüştürmek için yatırımlarımız devam ediyor. Bu yıl Mutki, Hizan ve Tatvan ilçelerinde desteklediğimiz 3 adet daha projemiz var. Bunlarında protokol teslimlerini burada tamamlamış olacağız. Yaklaşık bu yıl için 1,6 milyon TL civarında bir kaynağı bugün hemen tahsisini resmiyete kavuşturmuş olacağız. Gelecek yılda ki ödemelerde devam edecek. İnşallah bölgemiz ve ilimiz için hayırlı olur” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise, çok heyecan verici projeler olduğuna değinerek, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve DAP üzerinden yürütülen proje çok heyecan vericidir. Bugün inşallah artık uygulamasına geçeceğimiz bir süreci yaşayacağız. Daha önce 2012’de buraya başlamıştık. Giriş kapımız yıkılmak üzereydi, yapıldı. Yüzde 30 oranında surlarımızın tamir ve tadilat işlerini gerçekleştirdik. İçeride yine vakıflarımızca 2 tane camimizin tamir ve tadilatını yaptık. Rekreasyon alanı projemiz var. Bunu sunduk, inşallah bundan da güzel bir netice alacağız. Bugünde kalenin surları Allah nasip ederse yeniden ihya edilecek. Bura tarihi bir öneme sahip. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve DAP İdaresini kutluyorum. Bu çalışmamızın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ahlat Kaymakam Vekili ve Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, burada olan herkese teşekkür ederek, “Ahlat’ımıza, ilimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 2017 uygulama projeleri içerisinde olan Ahlat Sahil Kalesi 2.Etap Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi (Bitlis İl Kültür Müdürlüğü), Tatvan Okuyor Projesi (Tatvan Kaymakamlığı), Kolludere Semt Kütüphanesi (Hizan Kaymakamlığı) ile Uran Köyü Semt Kütüphanesi (Mutki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü) projelerinin protokol imza töreni yapıldı.

Yapılan imza töreni, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

Düzenlenen protokol imza törenine DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, DAKA Genel Sekreter Vekili H. İbrahim Güray, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.