Ahlat'ta "robotik kodlama" eğitimi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik Robotik Kodlama "eğiticinin eğitmenliği" adlı eğitim programı verildi.

Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen eğitim programı hayta geçti. Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Nuri Arpalı tarafından verilen eğitim programına ilçede görevli 20 öğretmen katıldı. 6 gün süren eğitim sürecinde öğretmenlerin analitik düşünme şekilleri, kodlama, ileri düzey algoritma geliştirme becerilerinin arttırılması hedefleniyor. Konu hakkında açıklama yapan eğitmen Nuri Arpalı, "21. yüzyılın kazanımlarının en temel beceri olduğu günümüzde öğretmenlerin yeni donanımlar edinerek bunları çocuklara aktarması kaçınılmaz hale gelmiştir. Robotik kodlama "eğiticinin eğitmenliği" eğitim programı ile öğretmenlerimiz yeni donanımlar kazanmış olacaktır. Katma değeri yüksek ürünleri tasarlayıp üretebilen, üç boyutlu düşünme yeteneğine sahip, çözüm odaklı analitik düşünebilen yeni bir nesil hedefleyen ülkemizde bu kazanımların öğrencilere aktarılması gerekmektedir. Öğretmenlerimizi eğitici eğitmenliği sayesinde bunun yapılma yöntemleri hakkında eğitim almaktadırlar. Eğitimler 03.09.2018 tarihinde başlamış olup 8 Eylül 2018 tarihide sona erdi. Eğitimlerimiz teorik olarak yapılmamaktadır, robot kitleri kullanılarak öğretmenlerimizin bire bir uygula yapması sağlanarak yapılmaktadır. Eğitim sonrası başarılı olan öğretmenlerimize Yüzüncü Yıl Üniversitesi onaylı sertifikalar verilecektir" dedi.