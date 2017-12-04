Ahlat’ta rögar hırsızları yakalandı

Gelen bir ihbar üzerine belediye ve karayollarına ait rögar kapakları ile su tahliye ızgaralarını çalan hırsızlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucunda yakalandılar. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, “Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 polis ihbar hattına vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda Tatvan yolu istikametine doğru yol üstünde ki rögar kapaklarının söküldüğünün bildirilmesi üzerine Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ivedilikle bahse konu yere gitti. Beyaz renkli açık kasa bir kamyonetin içerisinde bulunan şahısların yol üzerinde ki belediye ve karayollarına ait rögar kapaklarının yerlerinden sökülmek suretiyle çevreyi yaya ve araç trafiği yönünden tehlikeye düşürdükleri tespit edilmiş ve bunun üzerine ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda tespit edilen araç Selçuklu Mahallesinde durduruldu. Araçta bulunan Ü.Y. ve U.H. isimli şahıslar yakalandı. Araç kasasında yapılan aramada 4 adet döküm rögar kapağı ve 6 adet yol kenarı su tahliye ızgarası görülmüş, şahıslar gerekli işlemler için suç unsurlarıyla birlikte Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirildi. Yapılan araştırmalarda bahse konu malzemelerin Ahlat Belediyesi ve Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 112.Tatvan Şubesine ait oldukları tespit edilerek sökülen yerlere takılmak üzere kurum yetkililerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar Selçuklu Polis Merkezi Amirliğinde ki işlemlerinin ardından Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartıldı" belirtildi.