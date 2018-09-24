Ahlat'ta "Sakin Şehir" aday başvurusu sevinci

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinin "Sakin Şehir (Cittaslow)" aday başvurusu sevinçle karşılandı.

İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (Sakin Şehir) Koordinasyon toplantısında Bitlis'in Ahlat ilçesi aday olarak gösterilirken, karar ilçede sevinçle karşılandı. Cittalow Genel Başkanı, Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Türkiye'de üç yeni yerin teklif edildiğini, bunlardan birinin de Bitlis'in Ahlat ilçesi olduğunu açıklaması ilçede büyük memnuniyetle karşılandı. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, teklif edilen üç kentle birlikte Türkiye'de Cittaslow sayısının 18'e yükseleceğini ifade etti. Çoban, sakin semtlerin turizmde tercih edilenin üstünde bir takım özel niteliklere sahip bulunduğunu söyledi. Çoban, “Uzun süreden beridir çalışmalarını başlattığımız ve İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen toplantıda, Türkiye'den üç yeni şehir teklif edildi. Bunlardan biri de Ahlat'tır. Diğeri Muğla Köyceğiz ve bir diğeri de Erzincan Kemaliye'dir. Bununla birlikte 18 Cittaslow kenti olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun diyoruz. İlçemiz bu konuda yüksek puan aldı. Kaymakamlık ve belediyemizin kurduğu proje ofisinde hazırlıkları yaptık. 2 yılda bu çalışmaları yaptık. Nihai olarak bin yıl önceki başkent Ahlat bugün ilçe konumunda, ancak üstündeki öğelerle büyük bir kültürel mirasa sahip. Cittaslow üyesi olan şehirlerimiz arasında en nadide parçanın Ahlat olduğuna inanıyorum” dedi.

Ahlat UNESCO Geçici Aday Listesi'nde de yer alıyor

Belediye Başkanı Çoban, Ahlat'ın aynı zamanda UNESCO Geçici Aday Listesi'nde de yer aldığını belirterek, “Burası dünya turizmine açılması gereken bir yer. Hedefimiz, insanları Selçuklu mirası ile buluşturma çabasıdır. Bunun için Ahlat'taki kitabelerin, kümbetlerin, köprülerin, hanların ve hamamların insanların bilgisine sunulması gerekliliğinin kaçınılmaz bir zaruret olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımız, belediye üzerinden yürümektedir. Bu gelişmeler belediyemizin müracaatı ile başladı. Kaymakamlığımızla birlikte yürütüyoruz. Sakin şehirlerin Türkiye'deki örneklerini gezdik. Dünyadaki örneklerini de gezeceğiz. Bu bant Türkiyemize ve Ahlatımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Bunu da ilçe olarak önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, Ahlat'ın ‘sakin şehir' adaylık başvurusunu memnuniyetle karşılandıklarını belirterek, bunun ilçe turizmine önemli katkı sağladığını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söylediler.