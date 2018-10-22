Ahlat'ta sertifika töreni

Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan "girişimcilik eğitimi" ile "Robotik ve Kodlama" eğitimlerini başarıyla tamamlayan 77 kişiye törenle sertifikaları verildi.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimince 2018 yılı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) adına hazırlanıp sunulan 90 kişilik "girişimcilik eğitimi" ile Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanarak 20 kişiye verilen "Robotik ve Kodlama" eğitmen eğitimini tamamlanmış olup kurs sonunda başarılı olanlara protokol tarafından sertifikaları verildi.

Ahlat Öğretmenevinde düzenlenen sertifika törenine Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Şube Müdürü Taner Dalga ve kursiyerler katıldı. Tören öncesinde öğretmenlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Akgül, bu tür eğitim programlarının önemine değinerek, katılımcılara gayretlerinden dolayı kutladı.

Sertifika töreni, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.