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13 Mayıs 2018 15:52

Ahlat’ta ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi düzenlendi.

Ahlat’ta ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

13 Mayıs 2018 15:52


Yunus Ensari Ortaokulunda öğrencilerin yaptığı projeler, okulun kapalı spor salonunda düzenlenen fuarla sergilendi. Fuarın açılışı öncesinde kısa bir konuşma yapan Yunus Ensari Ortaokulu Müdürü Metin Ataş, bilim fuarında toplamda 20 proje sergilendiğini belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin ileride yeni buluşlara kapı aralamasını, basamak olmasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız, ileride ülke yararına olacak büyük buluşların öncüsü olabilirler. Tıpkı bilim ve tekniğin öncüleri olan Cahit Arf, Feza Gürsey, Oktay Sinanoğlu, Ömer Hayyam, Piri Reis, İbn-i Sina, Mimar Sinan, Ali Kuşçu, Farabi, Sabiha Gökçen ve Aziz Sancar gibi. İlkini okulumuz imkanları ile üçünü ise TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirdiğimiz bilim fuarları, okulumuz için vazgeçilmez bir kültür haline gelmiş bulunmaktadır. Fuarımızda fizik alanında 8, Türkçe alanında 1, matematik alanında 1, biyoloji alanında 6, yazılım alanında 1 ve diğer alanlarda 3 proje olmak üzere toplam 20 projeyi 40 öğrencimiz 5 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Ayrıca görsel sanatlar, model uçak, drone ve robot yapma alanlarında da öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ortaya koydukları proje eserlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Özverili bir şekilde çalışan bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yapmış olduğumuz bu bilim etkinliğine bizleri yalnız bırakmayarak katıldınız, bizleri onurlandırdınız, hepinize okulumuz adına teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından bilim fuarı sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve davetliler, tek tek projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldılar. Program sonunda okulun öğrencileri tarafından davetlilere keman ve bağlama dinletisi sunuldu.




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