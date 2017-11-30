Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 09:21

Ahlat’ta uygulama serası kuruldu

Zengin tarım arazileri ve verimli topraklarıyla bilinen Bitlis’in Ahlat ilçesinde, üzüm ve gül fidesi yetiştirilmesi için çalışmalar başladı.

Ahlat’ta uygulama serası kuruldu

30 Kasım 2017 09:21


Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait uygulama serasında üzüm ve gül fidesi yetiştirme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda 11 çeşit üzüm denemesi için Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana illerinden üzüm çelikleri getirilerek uygulama serasında dikim ve köklendirme işlemlerine başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahlat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Keskin, "İlçemizdeki ürün desenine yeni ürünler kazandırmak gayesi ile teknik ziraat personeli arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde, üzüm denemelerinin oldukça yararlı olacağı yönünde karar aldık ve akabinde Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana illerinden getirdiğimiz üzüm sürgünlerini seramızda çelikleme yöntemi ile dikimlerini gerçekleştirdik. Yine aynı yöntemle gül fidesi üretimi için de dikimler yaptık. Köklenen fidelerimizi bahar aylarında deneme parsellerine dikeceğiz. Çalışmalarımızda bize her zaman destek veren Kaymakamımız Mustafa Akgül Beyefendiye özellikle teşekkür ve şükranlarımızı arz ederim. Kaymakamımız ilçemizde sebze ve meyve üretiminin çeşitlendirilmesi ve arttırılması yönünde sürekli telkin, tavsiye ve talimatlarda bulunmuştur. Bundan sonra bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Sisli
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç