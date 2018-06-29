Ahlat’ta yaz Kur’an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen yaz Kur’an kursları kapsamında Ahlat’ta ilçe merkezi ile köylerdeki cami ve Kur’an kurslarında yaz Kur’an kursları açıldı. Yaz Kur’an kurslarının başlamasıyla birlikte Ahlat İlçe Müftülüğü tarafından İkikubbe Camisinde bir açılış programı düzenlendi. Programa katılan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Ahlat Müftüsü Orhan İmamoğlu, Yaz Kur’an Kursu’na başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, kurs dönemini verimli bir şekilde geçirmeleri önerisinde bulundu. Akgül ayrıca kurslar sonunda yapılacak bilgi sınavları sonucu başarılı olan 30 öğrenciye çeşitli ödüller vereceklerini söyledi. Açılan Yaz Kur’an Kursları hakkında bilgi veren Müftü İmamoğlu, 25 Haziran tarihinde başlayan yaz Kur’an kurslarının 17 Ağustos tarihinde sona ereceğini söyledi. Müftü İmamoğlu; "Bu yılki yaz Kur’an kurslarımız ’’Camide Çocuk Sesi Ülkemin Neşesi’’ sloganıyla başladı. Şuan ilçe merkezimiz, belde ve köylerimizde yaz Kur’an kurslarımız başlamıştır. Her camimiz de imam hatiplerimizi ve öğreticilerimizi görevlendirmiş durumdayız. Kurslarımıza yoğun bir talep var ve kayıtlarımız devam ediyor. Kursa kayıt yaptıran çocukları yaş gruplarına göre sınıflara ayırmış bulunmaktayız. Her öğrenciye Elifba, 2 adet Yaz Kur’an Kursları etkinlik kitabı ve yetişkinlere yönelikte “Dinimiz İslam” isimli kitaplar dağıtılıyor. Yani tüm öğrencilerimizin kitapları ve elifbaları müftülüğümüzce temin edilecektir. Kurslarımızda günde 3 saat olmak üzere haftanın 5 günü toplamda 15 saat kurs verilecektir. Hafta da 8 saat Kur’an dersi, 2 saat ibadet, 1 saat itikat, 1 saat ahlak, 1 saat siyer dersleri ve ayrıca 2 saat sosyal etkinlikler yapılacaktır. Kurs sonunda yapılacak bilgi yarışmalarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. Kurslarımıza destek ve katkılarından dolayı İlçemiz Kaymakamı Mustafa Akgül’e teşekkür ediyorum" dedi.