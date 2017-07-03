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03 Temmuz 2017 14:53

Ahlat’ta yaz spor okulu açıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde sportif faaliyetlerin yapılacağı yaz spor okulunun açılışı renkli görüntüler oluşturdu.

Ahlat’ta yaz spor okulu açıldı

03 Temmuz 2017 14:53


İlçenin Yukarı Çarşı Meydanında bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye katılırken, vatandaşlar da gösterilere yoğun ilgi gösterdi. Adeta bayram havasında geçen müzikli gösteriler, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından “Sanaldan Spora” temasıyla düzenlenen program, sportif gösterilerin yapılmasıyla başladı.


Buradaki gösterilerin ardından ilçenin Aşağı Çarşısına kadar kortej eşliğinde gençler ellerindeki bayrak ve dövizlerle yürüdü. Düzenlenen açılış programı, yürüyüşün ardından sona erdi.


Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, bu yıl 12 branşta yaz spor okulunun açıldığını ifade ederek, “Halkımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle bu yıl açılışımızı şehir merkezinde gösteriler eşliğinde yaparak gençlerimize ve vatandaşlarımıza duyurduk. Daha sonra yürüyüşle tamamladık. Oldukça güzel bir program oldu. Kurslarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz. Kayıtlarımız devam etmektedir” dedi.


Yukarı Çarşıda başlayan gösterileri Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi.




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